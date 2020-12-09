Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил министерству цифрового развития определить потребности в программах для МГТУ имени Баумана. Это произошло после того, как американская компания Microsoft отказалась продавать свои программы одному из ведущих российских вузов из-за новых санкций США. О поручении Чернышенко сообщает агентство ТАСС.

В самом вузе ждут разъяснений от Microsoft и надеются на разрешение ситуации, — сказала «Эху Москвы» начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ имени Баумана Марина Добренец. Добренец добавила, что у продуктов Microsoft есть множество аналогов, но заменить их сразу непросто – возникает много проблем, в том числе, финансовых.

В самой Microsoft пояснили «Эху Москвы», что они соблюдают требования по экспортному контролю, которые формирует правительство.