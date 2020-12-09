Главную новогоднюю ель страны срубили сегодня в подмосковном Наро-Фоминске

Она украсит Соборную площадь Кремля. Дереву почти сто лет, его высота – 25 метров, а размах нижних ветвей достигает почти 10 метров. В Кремль ее должны привезти уже в эту пятницу, транспортировка будет происходить в сопровождении полицейских автомобилей.
2020-12-09T20:35:07+03:00
2020-12-09T20:35:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:35, 09 декабря 2020
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