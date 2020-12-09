Госдума отложила обязательную предустановку российских программ на смартфоны, планшеты и умные телевизоры до 1 апреля следующего года. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла сегодня в третьем, окончательном чтении. Вступление в силу новых правил переносят уже во второй раз. Изначально это должно было произойти еще минувшим летом. Потом отложили до начала следующего года. Ранее министерство цифрового развития сформировало перечень приложений, которые должны быть установлены на электронное устройство. Среди них – программы от компании «Яндекс», Mail.ru Group, а также системы «Госуслуги» и платежного сервиса МИР.
2020-12-09T20:34:50+03:00
2020-12-09T20:34:50+03:00
https://echo.msk.ru/news/2755438-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:34, 09 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…