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20:34, 09 декабря 2020

Госдума отложила обязательную предустановку российских программ на смартфоны, планшеты и умные телевизоры до 1 апреля

Госдума отложила обязательную предустановку российских программ на смартфоны, планшеты и умные телевизоры до 1 апреля следующего года. Соответствующий законопроект нижняя палата приняла сегодня в третьем, окончательном чтении. Вступление в силу новых правил переносят уже во второй раз. Изначально это должно было произойти еще минувшим летом. Потом отложили до начала следующего года. Ранее министерство цифрового развития сформировало перечень приложений, которые должны быть установлены на электронное устройство. Среди них – программы от компании «Яндекс», Mail.ru Group, а также системы «Госуслуги» и платежного сервиса МИР.



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