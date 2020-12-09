Осужденному на 8 лет лишения свободы бизнесмену Константину Пономареву добавили еще 10 лет колонии

Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в 10 миллиардов рублей и в мошенничестве на 5 миллиардов. Пономарев получил известность благодаря многолетним судебным тяжбам с шведской компанией IKEA. Еще в 2006 году он предоставил ей дизельные электростанции, из-за которых возник хозяйственный спор. Тогда по мировому соглашению бизнесмен получил от шведского концерна 25 миллиардов рублей. Он уверен, что именно из-за этих тяжб началось его уголовное преследование.
2020-12-09T20:33:30+03:00
2020-12-09T20:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 09 декабря 2020
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