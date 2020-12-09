Петербургский предприниматель, который возглавил протест против ограничений в городе, готов к переговорам с властями

Петербургский предприниматель Александр Коновалов, который возглавил протест против коронавирусных ограничений в городе, готов к переговорам с властями. Соответствующее предложение появилось на сайте проекта «Карта сопротивления», где размещены адреса ресторанов и баров, которые намерены работать в новогодние праздники вопреки запрету Смольного. О готовности к переговорам бизнесмен объявил после того, как в одно из его заведений пришли с проверкой полицейские, следователи и бойцы с Росгвардией. По словам Коновалова, главной целью протеста было обратить внимание общественности и правительства на проблему. Между тем, Следственный комитет объявил сегодня, что после проверок нескольких заведений в центре Петербурга возбуждены два уголовных дела.
2020-12-09T20:32:51+03:00
2020-12-09T20:32:51+03:00
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20:32, 09 декабря 2020
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