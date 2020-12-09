Заслуженный артист России Александр Самойлов скончался на 69-ом году жизни

Как передает телеканал «РенТВ», в понедельник его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Больше четверти века он прослужил в МХАТе имени Горького. Помимо театральных работ, Самойлов известен по картинам «Романс о влюбленных», «Слуга государев», «Сицилианская защита», сериалам «Солдаты» и «Марш Турецкого». О дате и месте прощания с актером пока не сообщается.