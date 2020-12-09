Ни одна из стран Евросоюза не высказалась против продления санкций в отношении России

Об этом сказал агентству РИА Новости источник в Брюсселе. Завтра в бельгийской столице начинается саммит ЕС. Среди прочего, лидеры стран европейского объединения обсудят вопрос о продлении санкций против России. Они были введены впервые летом 2014 года в связи с присоединением Крыма и обострением обстановки на территории Украины. С тех пор запретительные меры неоднократно продлевались. Санкции ограничивают доступ на рынок капитала Евросоюза крупнейших финансовых структур из России, а также предусматривает эмбарго на импорт и экспорт оружия и товаров двойного назначения.
2020-12-09T20:05:42+03:00
2020-12-09T20:05:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:05, 09 декабря 2020
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