Еврокомиссия хочет добиться для полицейских права получать доступ к зашифрованным данным

Это касается только случаев, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Брюссель намерен обсудить с другими странами-членами ЕС вопрос о разработке правовых рамок для такой меры, — пишет немецкий сайт Deutsche Welle. За расширение прав полицейских по отслеживанию зашифрованных сообщений ранее выступал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Против этой меры правозащитники и организации, которые занимаются защитой данных.