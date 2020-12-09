Еврокомиссия хочет добиться для полицейских права получать доступ к зашифрованным данным

Это касается только случаев, когда речь идет о борьбе с терроризмом. Брюссель намерен обсудить с другими странами-членами ЕС вопрос о разработке правовых рамок для такой меры, — пишет немецкий сайт Deutsche Welle. За расширение прав полицейских по отслеживанию зашифрованных сообщений ранее выступал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер. Против этой меры правозащитники и организации, которые занимаются защитой данных.
2020-12-09T20:05:25+03:00
2020-12-09T20:05:25+03:00
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20:05, 09 декабря 2020
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