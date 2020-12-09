Молдавия отзывает своего посла из России

Андрей Негуца покидает свой пост из-за скандала с контрабандой анаболиков. Их пытались провезти на машине с номерными знаками посольства Молдавии в Москве. Автомобиль с контрабандой был задержан на молдавско-украинской границе в конце прошлой недели.
2020-12-09T20:05:08+03:00
2020-12-09T20:05:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2755422-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:05, 09 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…