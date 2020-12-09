Молдавия отзывает своего посла из России

Андрей Негуца покидает свой пост из-за скандала с контрабандой анаболиков. Их пытались провезти на машине с номерными знаками посольства Молдавии в Москве. Автомобиль с контрабандой был задержан на молдавско-украинской границе в конце прошлой недели.