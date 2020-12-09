Количество госпитализаций с коронавирусом в Санкт-Петербурге достигло нового максимума

За сегодняшний день в стационары города поступили 933 человека, — рассказали интернет-изданию «Фонтанка» в комитете по здравоохранению. До этого на выходных в городе отмечалось сокращение числа госпитализаций. При этом свободных мест для больных с коронавирусом на утро среды оставалось чуть более девятисот. Два дня назад губернатор Александр Беглов говорил, что ситуация с местами для заболевших близка к критической, и если люди не будут выполнять предписания и не откажутся от массовых гуляний на Новый год, то уже после праздников в Санкт-Петербурге могут ввести строгий карантин.
2020-12-09T20:03:43+03:00
2020-12-09T20:06:36+03:00
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20:03, 09 декабря 2020
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