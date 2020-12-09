Больше четверти московских такси не соответствуют правилам безопасности, — считают в столичном департаменте транспорта

Чиновники не так давно проверили машины, которые работают с самыми популярными интернет-сервисами такси. Среди основных нарушений, которые выявили в департаменте, назвали несовпадение номеров автомобиля с теми, которые указаны в приложении. Некоторые машины вообще отсутствовали в специальном реестре. В мэрии подчеркивают, что поездки на машинах, которые не прошли проверку, не безопасны.
2020-12-09T19:33:59+03:00
2020-12-09T19:33:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 09 декабря 2020
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