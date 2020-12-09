Россиянин, которого арестовали в Дании по делу о шпионаже, вины не признает

В российском МИДе заверили, что с момента задержания ему оказывают необходимую помощь. В Москве считают обвинения бездоказательными, а само расследование – «очередным этапом антироссийской истерии». В прокуратуре Дании сегодня рассказали, что гражданин России был арестован еще летом. Его подозревают в попытках завладеть информацией об энергетических технологиях Дании.