В Дагестане уволили пятерых полицейских, которые вышли на акцию в поддержку своего начальника

Ранее полковника Гази Исаева задержали по делу о терактах в московском метро десятилетней давности. Об увольнении пятерых сотрудников кизлярского отдела внутренних дел рассказали в самом МВД Дагестана, — пишет интернет-издание «Кавказский узел». Акция в поддержку Исаева прошла в конце ноября. Сообщалось, что в народном сходе участвовали несколько десятков полицейских. Тем временем, по данным интернет-издания «Открытые медиа» в отношении ряда начальников дагестанских отделов полиции началась служебная проверка, но с чем она связана – пока не уточняется.
2020-12-09T19:33:07+03:00
2020-12-09T19:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:33, 09 декабря 2020
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