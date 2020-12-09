Следственный комитет завел два уголовных дела из-за ночной работы трех петербургских баров

Расследование ведется по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ранее полиция и сотрудники СК провели рейд по заведениям северной столицы, которые вопреки требованиям работали ночью. Нескольких нарушителей обнаружили в центре города. Сейчас в городе все кафе, рестораны и бары должны закрываться после семи вечера.
2020-12-09T19:32:43+03:00
2020-12-09T19:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 09 декабря 2020
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