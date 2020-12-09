Следственный комитет завел два уголовных дела из-за ночной работы трех петербургских баров

Расследование ведется по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ранее полиция и сотрудники СК провели рейд по заведениям северной столицы, которые вопреки требованиям работали ночью. Нескольких нарушителей обнаружили в центре города. Сейчас в городе все кафе, рестораны и бары должны закрываться после семи вечера.