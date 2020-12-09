Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла России Анатолия Викторова

Это произошло после интервью местной газете Jerusalem Post. В нем, в частности, дипломат говорил, что обстановка на Ближнем Востоке дестабилизирует вовсе не Иран, а нерешенный палестино-израильский конфликт. В МИДе Израиля сказали послу, что его слова не соответствуют реалиям региона. Эту проблему неоднократно обсуждали по дипломатическим каналам между странами. В свою очередь, Викторов заверил, что некоторые его высказывания в интервью были переданы неточно, — отметили во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства.
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