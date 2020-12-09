В Москве задержана бывший топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Алла Лалетина

По данным газеты «Коммерсантъ», она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Ходатайство о ее аресте поступило в Головинский суд столицы. Лалетина ушла с поста директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации летом прошлого года. Как предполагает газета, речь может идти о расследовании хищения средств в «Ростехе».