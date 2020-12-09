Московская полиция задержала четырех человек у памятника маршалу Жукову рядом с Красной площадью

Одной из первых там была задержана журналист интернет-издания «Сота» Анна Лойко. По словам Лойко, позже полицейские стали говорить, что ее и Василенко подозревают в краже. К этому часу обоих выпустили из ОВД «Китай-город». На них составили протокол, по какой именно статье – пока неизвестно.