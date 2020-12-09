Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые сильно усложняют проведение митингов

Законопроект авторства «единоросса» Дмитрия Вяткина обязывает организаторов массовой акции указывать специальный счет, на который должны поступать средства для ее проведения. Ряд источников финансирования документом запрещены – это иностранные государства, зарубежные организации, лица без гражданства, организации со статусом иностранного агента, анонимные жертвователи, а также юридические лица, образованные меньше чем за год до акции.

Был принят в первом чтении и второй законопроект того же депутата Дмитрия Вяткина. В нем содержится запрет на проведение митингов у зданий экстренных служб, например, МВД или ФСБ. Акцией со всеми вытекающими последствиями для участников предлагается признавать очередь на пикет или одновременное массовое пребывание граждан в одном месте, направленное на формирование мнений – например, хабаровское кормление голубей и протестные прогулки сторонников Алексея Навального.

Законопроект также обязывает журналистов, которые освещают акцию, иметь ясно отличимые признаки сотрудника СМИ. КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» проголосовали против этих инициатив, однако голосов «Единой России» хватило для принятия.