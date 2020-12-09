Президент Владимир Путин обеспокоен ростом цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку

Глава государства сегодня назвал это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Путин потребовал от правительства отреагировать на происходящее. Владимир Путин также заметил, что в последнее время инфляция в России отказалась выше того порога, который в качестве цели установил для себя Центральный банк.