У российского антидопингового агентства появятся новые учредители

Как рассказали источники агентства РИА Новости, это будут организации, которые не имеют отношения к спорту, однако, могут быть связаны с образовательным процессом. Сегодня президент олимпийского комитета России Станислав Поздняков анонсировал изменение в числе учредителей РУСАДА. Это произойдет на общем собрании членов агентства. Со следующего года вступает в силу новая версия всемирного антидопингового кодекса. Он требует, чтобы представители власти, а также национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций не входили в органы управления антидопингового агентства.