Армянская оппозиция вновь вышла на акцию протеста

Противники премьер-министра Никола Пашиняна собрались у здания парламента республики. Они требуют отставки кабинета министров, — передает агентство ТАС. В Ереване перекрыт центральный проспект. Митинги оппозиции проходят в Армении после того, как правительство подписало с Азербайджаном соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно документу, под контроль Баку переходит большая часть территории, которую ранее контролировала непризнанная республика.
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