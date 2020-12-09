«Левада-центр»: Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимальных за четыре года значений

Рейтинг партии «Единая Россия» опустился до минимальных за четыре года значений, — пишет интернет-издание Znak.com со ссылкой на исследование «Левада-центра». Из них следует, что сейчас за партию власти готовы отдать свои голоса на выборах 43% опрошенных россиян. Эксперты центра полагают, что снижение произошло за счет увеличения заметности популярности других партий. В «Единой России» сказали изданию, что не видят ничего критичного в этих цифрах, а снижение рейтинга считают статистической погрешностью.