Госдума поддержала в первом чтении законопроект об ужесточении требований к проведению митингов

Он также вводит новые правила работы журналистов на акции протеста. Согласно документу, автором которого стал депутат-"единоросс" Дмитрий Вяткин, будет запрещено финансировать митинги и демонстрации из иностранных источников и анонимно. Кроме того, организаторы должны будут отчитываться об источниках финансирования. Митинги будет запрещено проводить возле зданий экстренных служб, а также их можно будет отменить в введении чрезвычайной ситуации или угрозы теракта.

Журналистам запрещается проводить агитацию в поддержку или против публичного мероприятия, а также участвовать в его организации и проведении.