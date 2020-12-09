Избранный президент США Джозеф Байден пообещал добиться улучшения ситуации в борьбе с пандемией уже в первые 100 дней работы новой администрации. С таким заявлением он выступил в Уилмингтоне (штат Делавэр) на церемонии представления группы сотрудников, которые будут заниматься проблемой борьбы с коронавирусом. Байден заявил, что планирует обеспечить 100 млн прививок от COVID в свои первые 100 дней.
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