Избранный президент США Джозеф Байден пообещал добиться улучшения ситуации в борьбе с пандемией уже в первые 100 дней работы новой администрации. С таким заявлением он выступил в Уилмингтоне (штат Делавэр) на церемонии представления группы сотрудников, которые будут заниматься проблемой борьбы с коронавирусом. Байден заявил, что планирует обеспечить 100 млн прививок от COVID в свои первые 100 дней.