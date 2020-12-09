Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса, — объявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Его цитируют турецкие СМИ. По словам министра, российская вакцина не смогла получить лицензию, так как не соответствует надлежащей лабораторной практике. По этой причине ВОЗ и весь мир не сможет закупать эту вакцину.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение турецких властей, вновь заявил, что российская вакцина очень эффективная и надежная и обязательно сыграет важную роль в борьбе с пандемией.