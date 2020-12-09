В Таганроге возбуждено уголовное дело в связи с исчезновением оборудования из «самолета Судного дня»

В Таганроге возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере в связи с исчезновением оборудования из «самолета Судного дня». Это один из самых секретных самолетов России, он предназначен для управления войсками во время ядерной войны. В России на вооружение принято четыре Ил-80. Между тем, источники «Новой газеты» сомневаются, что это была простая кража. Воры должны были хорошо разбираться в секретном оборудовании.

По некоторым данным, в краже подозревают работников аэродрома. В самолете нашли отпечатки пальцев и обуви.