В США начинается суд над россиянином Кириллом Фирсовым

Американские власти обвиняют его в незаконном распространении персональных данных.

ФБР задержало Россиянина Кирилла Фирсова в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке в марте этого года. После чего в суде в Калифорнии ему были предъявлены обвинения в управлении онлайн-платформой deer в даркнете, на которой продавались краденые учетные данные пользователей — с Нетфликса, Хулу, Фейсбука, Твиттера, Вконтакте и других платформ. Deer была создана в 2013 году. На ней действовали больше 20-ти тысяч магазинов по продаже украденных данных с общим оборотом в 17 миллионов долларов. В рамках операции по раскрытию преступлений ФБР приобрело около 1100 учетных записей геймеров, включая логины и пароли, на сумму менее 20 долларов в биткойна, а также личные данные более чем двух с половиной тысяч человек, включая граждан США из Калифорнии, за 522 долларов в биткоинах.

Кирилл Фирсов родился в Краснодаре в 1991 году, и закончил пограничный институт ФСБ в Москве. Он принимал участие в различных чемпионатах среди хакеров и был трэвел-блоггером. В США ему грозит до 10-ти лет тюрьмы и штраф в размере до 250-ти тысяч долларов.

Сейчас Кирилл Фирсов содержится в тюрьме в Сан-Диего в Калифорнии. Россиянин жаловался на то, что администрация тюрьмы не дает ему ознакомиться с материалами уголовного дела.