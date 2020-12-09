Прокуратура Дании предъявила обвинения гражданину России, постоянно проживающему в этой стране, обвинения в шпионаже в пользу Москвы.

Как сообщает пресс-служба государственного обвинителя Королевства Дания, гражданин России, чье имя, возраст и пол не разглашаются, в обмен на денежное вознаграждение передавал российской разведке информацию о датских энергетических технологиях. В прокуратуре также уточнили, что россиянин был помещен под стражу еще в начале июля, когда был задержан в рамках «масштабного расследования», проводимого датскими спецслужбами и разведкой. Государственный обвинитель будет добиваться тюремного заключения и депортации подозреваемого. Ему ( или ей) грозит до шести лет лишения свободы. По данным датского телеканала TV2, судебные заседания по делу пройдут в закрытом режиме в городе Аалборг на севере страны.

Корреспондент «Ассошиейтед пресс» в Копенгагене передает, что Посольство Российской Федерации в датской столице, которое в своем заявлении идентифицировало обвиняемого как мужчину, назвало арест ошибкой, выразив надежду на то, что власти Дании проявят «непредвзятый подход к рассмотрению указанного дела», и что «суд вынесет оправдательный вердикт и освободит нашего соотечественника». Информагентство напоминает, что это не первое обвинение в сборе секретной информации в пользу России на территории Дании за последнее время: в 2012 году российским шпионом был назвал гражданин Финляндии, бывший научный сотрудник Университета Копенгагена, приговоренный судом к четырем месяцам тюремного заключения. В соседней Норвегии местное издание Aftenposten в августе этого года сообщало о задержанном гражданине этой страны, жителе Осло, также шпионившем в пользу России. Как и в последнем случае с задержанным и ожидающем приговора суда гражданином Российской Федерации, объектом интереса разведслужб оказалась сфера энергетики скандинавского государства.

Окружной суд Аалборга на севере Королевства Дания, где пройдет судебный процесс над обвиненным в шпионаже россиянином, пока не сообщал о конкретных датах начала заседаний.