Московская мэрия признала факт утечки данных москвичей, переболевших коронавирусной инфекцией

Сведения, попавшие в сеть, говорят о том, что чиновники занижали статистику, — отмечает интернет-издание The Insider.

Сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов допустили передачу персональных данных москвичей третьим лицам – объявил руководитель Департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко. Он подчеркнул, что по результатам проверки не удалось выявить каких-либо взломов компьютерных систем или другого несанкционированного вмешательства. Чиновник пообещал, что столичные власти примут в связи с произошедшим некие меры.

Первым об утечке этим утром написало интернет-издание Readovka. Оно обратило внимание, что в районе часа ночи в интернет попали таблицы с личными данными трёхсот тысяч москвичей, переболевших коронавирусом. В открытом доступе оказались данные подключения к системе учёта больных: адреса проживания, номера страховых полисов, личных телефонов и информация о медицинских анализах.

Изучив эти данные, интернет-издание the Insider нашло несоответствие между представленными там сведениями и теми, которые публиковал оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом. Портал отмечает, что по официальным сводкам с 6-ого апреля по 3-тье мая в Москве было в районе 68-ми с половиной тысяч заразившихся, а из таблиц, которые утекли этой ночью в сеть, следует, что за тот же период заболели почти в полтора раза больше человек – то есть 108 тысяч.

Столичные власти эту разницу в статистических данных еще не комментировали.

По официальным данным, в России за сутки выявлено более 26 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 559 человек. Большего всего заболевших в Москве – свыше пяти тысяч.