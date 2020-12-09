СК пригрозил возбуждением уголовных дел владельцам баров в Петербурге, которые работают по ночам, несмотря на запрет

Следственный комитет пригрозил возбуждением уголовных дел владельцам баров и кафе в Санкт-Петербурге, которые работают по ночам, несмотря на запрет властей.

Как утверждает городская администрация, ограничения нарушают незначительная часть городских ресторанов, власти обещают усилить проверки.

Мужчины в масках и форме били людей ногами и дубинками во время ночного рейда силовиков по барам в центре города. Видео журналистам предоставил владелец одного из заведений, которые не соблюдают запрет на работу после 11 вечера.

Группа контролеров из Следственного комитета, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом, посетила три заведения в центре города. На видео, которое распространил СК, все выглядит корректно.

В то же время, совладелец бара «Комод» Александр Коновалов, предоставил изданию Фонтанка.ру видео без звука с камер наблюдения. На записях видно, что перед дверью заведения стоит не менее 20 человек проверяющих. Затем силовики взламывают дверь, входят в помещение и бьют лежащих на полу посетителей ногами и дубинками. Протоколы о мелком хулиганстве получат три человека, которых доставили в полицию. Жесткие проверки начались сразу после того, как больше сотни баров подключились к движению «Карта сопротивления». Они объявили, что будут работать в новогодние праздники, несмотря на запрет городской администрации. Вместе с тем, нарушение запрета — это редкое исключение, сказал телеканалу «Санкт-Петербург» первый заместитель главы комитета по промышленной политике и торговле Смольного Александр Ситов.

В Следственном комитете сообщили, что по итогам ночного рейда идет проверка. На ее основании, возможно, возбудят и уголовные дела по статье «оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

В Кремле рассчитывают, что власти Петербурга сумеют выстроить диалог с местными рестораторами и отельерами и совместно найти решение, которое позволит поддержать бизнес и не подвергать опасности людей во время пандемии коронавируса. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков напомнил, что во время пандемии рестораны и туристический бизнес несет большие потери во всех странах.

В Роспотребнадзоре объяснили высокую смертность от коронавируса в Петербурге большой долей долгожителей. В северной столице с начала пандемии скончались около 6 тысяч заболевших. По показателю смертности на сто тысяч населения Петербург на первом месте в России.