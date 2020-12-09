Интернет-издание «Проект» называет миллиардера Юрия Ковальчука, друга президента, вторым человеком по влиятельности в России.

Хранитель тайн Владимира Путина, ответственный за женщин президента и его деньги – так издание «Проект» охарактеризовало давнего друга главы государства Юрия Ковальчука. Из всего ближнего круга Путина это, пожалуй, самый непубличный человек, который официально не занимает ни одного государственного поста, однако, как утверждается в публикации, он влиятельнее многих министров, силовиков и глав госкорпораций.



Издание «Проект» пишет, что Ковальчук фактически контролирует банк «Россия». В расследовании он назван личным банком Путина. Долю в нем получила, как утверждает издание, некая Светлана Кривоногих, которую в публикации называют возможной матерью третьей дочери президента. А потерял долю в банке «Россия» еще один близкий знакомый Путина по дачному кооперативу «Озеро» Николай Шамалов – после развода его сына с Катериной Тихоновой, которую многие СМИ считают дочерью Путина. Официально родство в Кремле не подтверждают.



В публикации отмечается, что именно Ковальчук способствовал назначению тогдашнего главы «Росатома» Сергея Кириенко на пост замглавы администрации президента. Кириенко теперь курирует внутреннюю политику. Издание «Проект» пишет, что Юрий Ковальчук через подконтрольные ему структуры является главным медиамагнатом страны.



Знакомые с ним люди говорят, что по складу ума и чувству юмора он близок к Владимиру Путину. В опубликованном досье отмечается, что именно Ковальчук развлекал президента в его сочинской резиденции этим летом, когда Путин максимально сократил личные контакты из-за пандемии.



Как отмечает издание The Bell, после того, как Ковальчук и банк «Россия» попали под американские санкции, банк стал зарабатывать два миллиарда рублей в год на платежах за ЖКХ за счет завышенных комиссий.