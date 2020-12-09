Президент Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на еду, и потребовал обратить на это особое внимание. Путин выступил на совещании по экономическим вопросам. Он заявил, что удивлен ростом цен на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Путин считает, что это не связано с пандемией и объяснил это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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