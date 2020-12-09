МГТУ имени Баумана не смогут пользоваться продуктами американской Microsoft из-за санкций, введенных в отношении РФ

МГТУ имени Баумана не смогут пользоваться продуктами американской компании Microsoft из-за санкций, введенных в отношении России.

МГТУ имени Баумана – ведущий технический вуз России, который в том числе готовит специалистов по системам вооружений. Из-за этого университет больше не сможет использовать продукты Microsoft – дистрибутор компании в России — «Софталайн» — прислал руководству вуза официальное письмо, в котором отмечается, что из-за санкций США, он больше будет участвовать в тендерах университета.

Речь идет об экспортных ограничениях, введенных летом в отношении России, Китая и Венесуэлы. Они предусматривают запрет на использование американских технологий «для конечных военных целей». США также ужесточили контроль за гражданским использованием товаров внутри этих стран. Вуз закупал у Microsoft лицензии на многие программы, как офисные, так и используемые для инженерных расчётов. Отмечается, что основная проблема в том, что многие программы работают только с операционной системой Windows. Пока в университете продолжают пользоваться продуктами американкой компании – лицензия истекает в сентябре следующего года.

В МГТУ имени Баумана ждут разъяснений от компании Microsoft и надеются на разрешение ситуации с отказом в предоставлении программного обеспечения. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» начальник управления информационной и молодежной политики МГТУ им. Баумана Марина Добринец. «Мы воспринимаем эту новость не позитивно, потому что не очень понятно, по какой причине нам не продают эти программные продукты. Действительно существуют и санкционные списки, и списки компаний, для которых американские фирмы должны иметь специальные лицензии, чтобы с ними взаимодействовать в рамках рынка. Но на сегодняшний момент университета нет ни в тех, ни в других списках», — отметила она. По словам М.Добринец, вуз даже обращался в юридические фирмы США, чтобы подтвердить или опровергнуть эту информацию. «И нам подтвердили, что Бауманки в этих списках нет. Соответственно запрета на предоставление ПО для нас не существует. Никаких проблем здесь быть не должно», — уточнила она. Как добавила М.Добринец, МГТУ имени Баумана обратился с запросом в компанию «Софтлайн», которая раньше предоставляла вузу эти программные продукты, но там сослались на эти списки. «На наши слова о том, что вуза в этих списках нет, нам никакого комментария не дали. Кроме того, еще 1 октября мы обратились в представительство Microsoft в России с просьбой разъяснить ситуацию. До сегодняшнего момента с нами никто не общался. Но сейчас они вышли на связь, чтобы разобраться», — рассказала представитель университета. М.Добринец заметила, что у продуктов Microsoft есть множество аналогов, но заменить их сразу непросто — возникает много проблем, в том числе и финансовых.

Отказ Microsoft продавать софт МГТУ имени Баумана из-за санкций США будет стимулировать российских программистов делать свое программное обеспечение. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета по образованию и науке, депутат от КПРФ Олег Смолин. «Ситуация неприятная, но не смертельная. Моя версия — скорее всего, вуз какое-то время будет пользоваться пиратским софтом, а затем сделает свой. Все-таки в России не самые худшие программисты. Этот тот случай, когда худо заставляет быстрее делать добро», — заявил он. Вместе с тем О.Смолин назвал «очень печальным» тот факт, что из-за санкций США страдают вузы. «Ведь до сих пор шла речь о том, чтобы налаживать сотрудничество в области образования, культуры и науки», — заключил депутат.

В свою очередь, «единоросс» Олег Морозов уверен, что МГТУ имени Баумана стал очередной жертвой санкционной войны, которая, по его мнению, объявлена России. Морозов рассчитывает, что в МГТУ имени Баумана найдут наиболее эффективный и наименее болезненный выход из этой ситуации.

России следует изменить свою политику и поделиться с США. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал завкафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ Иван Засурский.

Для американских компаний потеря российского рынка может быть весьма ощутимой, — сказал «Эху Москвы» президент американской торговой палаты Алексей Родзянко. Родзянко затруднился предположить, насколько болезненной для Microsoft будет потеря МГТУ имени Баумана.