России нужно стремиться найти общий язык с США по поводу решения глобальных проблем, чтобы в итоге они отказались от использования каких-либо санкций. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека при президенте РФ Иван Засурский.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Microsoft отказалась продавать софт для МГТУ имени Баумана из-за санкций, введенных против России, а также Китая и Венесуэлы летом этого года. Ограничения касаются американских технологий, которые могут быть использованы для «конечных военных целой».

«Нам нужно выстраивать отношения с американцами таким образом, чтобы не просто не было никаких санкций, а они нас поддерживали. Для этого мы должны изменить наше отношение к политике в области борьбы с изменением климата. Когда речь идет о будущем планеты и человечества, никто не станет вводить санкции, которые будут стоять на пути развития технологий по спасению жизни», — заявил И.Засурский.