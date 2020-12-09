Турция отказалась от закупки российской вакцины от коронавируса

В министерстве здравоохранения республики сказали, что препарат не соответствует турецким стандартам. Кроме того, производитель не смог получить лицензию в стране. Еще в конце ноября турецкие власти говорили о планах начать испытания российской вакцины.
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