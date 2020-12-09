Власти Санкт-Петербурга готовы смягчить ограничения, которые вводили из-за коронавируса

При условии, что сама ситуация улучшится, сказал губернатор северной столицы Александр Беглов. В то же время он не исключает, что в случае ухудшения, меры могут быть усилены. Сам Беглов встретился сегодня с одним из владельцев ресторанов. Стороны обсуждали запрет на работу заведений общепита в городе в новогодние праздники. Ранее сообщалось, что ряд городских кафе и баров намерены нарушить запрет властей, поскольку, по словам их владельцев, остановка работы может привести к закрытию их бизнеса.
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