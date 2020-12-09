Президент Владимир Путин потребовал от правительства сдержать рост цен на продукты питания

Необходимые инструменты для этого есть, сказал он на совещании с членами кабинета министров. Президент выразил сегодня удивление в связи с ростом цен на базовые продукты: сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. Путин считает происходящее попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он подчеркнуло, что подорожание невозможно объяснить лишь кризисом, который связан с пандемией коронавируса.