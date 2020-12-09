Команда «Формулы-1» Haas проводит внутреннее расследование в отношении российского гонщика Никиты Мазепина

Ранее тот разместил в интернете видео, на котором трогает девушку за грудь, и та сопротивляется. В официальном твиттере Haas говорится, что они не поддерживают поведение Мазепина и публикацию ролика. Мазепин уже извинился за публикацию. Девушка, которая была на видео, утверждает, что поступок пилота не унизил и не оскорбил ее.

21-летний Никита Мазепин является сыном председателя совета директоров «Уралхима» Дмитрия Мазепина. С 1 декабря он входит в американскую команду Haas и должен выступать со следующего сезона.