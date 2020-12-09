Украина вводит строгий карантин из-за коронавируса

Он будет действовать с 8 и по 24 января следующего года, — объявил сегодня премьер-министр Украины Анатолий Шмыгаль. По его словам, в ближайшее время кабинет министров примет соответствующее постановление по рекомендации министерства здравоохранения. В период жесткого карантина будет запрещена работа кафе и ресторанов, магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами, театров, кинотеатров, спортивных залов. Все учреждения образования, кроме детских садов, будут отправлены на каникулы. Запрещены все массовые мероприятия.