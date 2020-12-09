Следственный комитет проводит проверку смерти пожилого петербуржца

Он умер по дороге из больницы, откуда его выписали после лечения от коронавируса.

Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу. С ее помощью и установят обстоятельств и причины смерти 65-летнего мужчины. Напомню, его выписали из 15 городской больницы накануне утром. Дочь усопшего Надежда рассказала изданию «Фонтанка.ру», что ее отец пролежал в клинике меньше двух недель, после лечения ему стало лучше. Всё время в больнице у него была трубка с кислородом, но последние два дня дышал без неё. После трех отрицательных тестов на COVID-19 состояние пациента врачи оценили как удовлетворительное, выдали список рекомендаций для домашнего лечения и отправили на самоизоляцию. Мужчину из медучреждения забирал зять. Уже в такси пенсионер испытывал трудности с дыханием и возле дома, выйдя из машины, потерял сознание. Врачи скорой помощи лишь констатировали смерть и, как говорит Надежда, предположили, что пациента из больницы выписали слишком рано.

В Комитете по здравоохранению сообщили, что только после судебно-медицинской экспертизы можно будет установить, связана ли смерть мужчины с коронавирусной инфекцией. Также в Комздраве отметили, что пенсионера выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.