Избранный президент США Джозеф Байден намерен пересмотреть санкции, которые вводил Дональд Трамп

Как рассказали агентству Bloomberg информированные источники, будущий глава Белого дома считает, что ряд ограничений сбивают с толку союзников и противников США. В то же время, отмечает агентство, это не означает, что при новом президенте произойдет быстрое снятие санкций. На это, в частности, указывает назначение на ряд ключевых постов в администрации Байдена людей, которые отвечают за расширение запретительных мер против России. Тем временем, Дональд Трамп до сих пор не признает своего поражения на выборах. Он обвиняет Байдена в махинациях и обещает вернуться в кресло президента.

Иски юристов Трампа с требованием пересмотреть результаты выборов отклонены практически во всех штатах, кроме Висконсина.