Мэрия Москвы подтверждает утечку данных о переболевших коронавирусом жителях столицы

О появившейся в интернете базе данных первым сегодня сообщило интернет-издание Readovka. Журналисты, между тем, обращают внимание на то, что информация из этой базы не совпадает с официальными данными по числу заболевших в первую волну.

В столичном департаменте информационных технологий подтвердили, что утечка личных данных имела место. Но там утверждают, что никто не взламывал информационные системы правительство Москвы – дело в человеческом факторе: сотрудники, которые занимались обработкой

служебных документов, допустили передачу файлов третьим лицам. По этому факту проводится проверка. В департаменте обещают, что по ее результатам будут приняты меры. Какие, не сообщается.

Как стало известно ранее, в свободный доступ в интернете попали файлы предположительно с персональными данными москвичей, переболевших коронавирусом. В списках их полные имена, адреса проживания и регистрации, телефоны, номера паспортов и даже инфомрация о течении болезни. Проанализировав базу, издание The Insider пришло к выводу, что власти как минимум в 1,5 раза занизили число инфицированных в первую волну – весной. Например, по официальным данным, с апреля по май заболели почти 70 тысяч человек, а в реестрезаболевших за тот же период – почти 110 тысяч человек.

В столичной администрации несовпадение цифр в базе и официальных данных пока не комментировали.