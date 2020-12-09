Депутат Морозов: Отказ Microsoft продавать софт для МГТУ им Баумана укладывается в логику санкционной войны против РФ

Отказ Microsoft продавать софт для МГТУ имени Баумана укладывается в логику санкционной войны США против России. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы от «Единой России», бывший член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Олег Морозов.

«Санкционная война, которая нам объявлена, не обходится без «жертв», потому что совершенно ясно, что и наши компании, и те европейские и американские компании, которые с ними взаимодействуют, так или иначе, будут попадать под эти ограничения. Как это было и с «Северным потоком», который неоднократно останавливался в силу санкционных механизмов в отношении различных компаний, так и здесь. Я не могу сказать, что это неожиданно», — отметил депутат.

При этом, как подчеркнул О.Морозов, «Россия должна понимать, что ключи от цифровых технологий пока находятся в руках компаний США, поэтому данный механизм будет включаться при необходимости». «Все это будет для нас болезненным. Значит, мы должны, в том числе, развивать свои встречные технологии и давать понять нашим зарубежным партнерам, что любые санкции — обоюдоострое оружие, которое чревато определенными потерями», — заключил он.

Как стало известно, руководство Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана получило письмо от компании-дистрибутора продуктов Microsoft, в котором сообщается, что из-за новых ограничений, введенных правительством США против России, Китая и Венесуэлы, дистрибутор не может принимать участие в тендерах, проводимых «военными конечными пользователями». Ведущий российский вуз попал под санкции, поскольку готовит инженеров, которые работают над созданием ракетных систем.

В российском офисе Microsoft эту информацию комментировать для СМИ отказались.