Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов

В документе говорится, что Роскомнадзор получит права на такие действия в отношении тех сайтов, которые, как считает автор инициативы, допускают дискриминацию в отношении российских СМИ. Под действие документа попадает видеосервис YouTube, социальные сети Фейсбук и Твиттер.