Запрос «Как сажать картошку» стал одним из самых популярных в российском сегменте поисковика Google

В компании говорят, что уходящий год пользователи интернета чаще всего описывают словом «неопределенность». Также россияне часто интересовались у поисковика, как встать на биржу труда, как сшить защитную маску, получить пособие по безработице или выплату на ребенка.
Самое обсуждаемое
+ Светлана Тихановская: Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов; проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко; программы экономической помощи уязвимым группам и поддержки малого и среднего бизнеса…
Соловьёв и Марадона Почему Соловьёв? Да потому, что в этих своей пронзительной эпитафии, он вновь и вновь показал себя человеком необыкновенно чувствительным и глубоким. Только я всегда удивляюсь: как этот глубокий и чувствительный человек по щелчку пальца превращается в какую-то бездушную функцию, куклу, которую дергают за ниточки, и она произносит нужные слова…