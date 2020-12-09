Российское посольство в Дании считает ошибкой обвинения в шпионаже в отношении россиянина

Представители дипломатической миссии надеются на непредвзятый подход при рассмотрении этого дела, а также оправдательный вердикт и освобождение соотечественника. Датская прокуратура объявила о том, что гражданину России предъявлены обвинения. По данным ведомства, он находится под стражей несколько месяцев. Следователи считают, что он пытался получить сведения о датских энергетических технологиях. Сообщается, что процесс будет идти в закрытом режиме.