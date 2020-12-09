К обвиняемому в государственной измене ученому Анатолию Губанову не пустили адвоката

Защитник Ольга Динзе рассказала интернет-изданию «МБХ медиа», что сотрудники СИЗО «Лефортово» сослались на пожелание самого арестованного. Якобы Губанов написал заявление об отказе от встречи с адвокатом. Динзе утверждает, что следователь оказывает давление на ее подзащитного, чтобы он отказался от услуг адвоката по соглашению. Доцента МФТИ арестовали неделю назад. По некоторым данным, он занимался разработками высокоскоростных летательных аппаратов. Другие подробности засекречены. Известно лишь, что ученый имеет несколько патентов на различные изобретения.
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