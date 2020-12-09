Власти Москвы подтвердили утечку персональных данных москвичей, которые переболели после инфицирования коронавирусом

По словам главы департамента информационных технологий столичного правительства Эдуарда Лысенко, утечка произошла из-за человеческого фактора. Он подчеркнул, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем московского правительства не было. Между тем, интернет-издание The Insider обращает внимание, что, согласно этой базе данных, только с 6 апреля по 3 мая в Москве насчитывалось почти 109 тысяч подтвержденных случаев коронавируса. В то же время, официально 3 мая в столице было выявлено менее 69 тысяч заболевших. Таким образом, заключает издание, число заболевших в первую волну в столице было занижено минимум в полтора раза. Ранее первым об утечке данных сообщил телеграм-канал Readovka.