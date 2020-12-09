Госдума вновь отложила обязательную предустановку российских приложений на телефоны

Норма, запрещающая продавать отдельные виды техники без предустановки предписанного правительством российского ПО, начнет действовать на 3 месяца позже, чем планировалось, – в апреле следующего года. До этого срок вступления в силу был 1 января. А до этого – 1 июля, но из-за коронавируса срок отложили на полгода. Законопроект обязывает производителей электроники предустанавливать российское программное обеспечение на свои новые телефоны, планшеты, компьютеры и другие умные гаджеты. Перечень приложений будут составлять исходя из «критерия высокой популярности». В Министерстве цифрового развития отмечали, что производители подали около сотни заявок. Лидирую приложения Mail.ru

Group и «Яндекса», «Госуслуги» и платежная система «Мир». Законопроект раскритиковала Ассоциация товаропроизводителей компьютерной техники, в которую входят Apple, Google, Samsung. Многие эксперты предупреждали, что если производители и не уйдут с российского рынка, то стоит ждать подорожания устройств.

За отказ переустанавливать российский софт будут предусмотрены крупные штрафы.