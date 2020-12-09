МГТУ имени Баумана не сможет использовать программное обеспечение компании Microsoft из-за американских санкций

Ограничения касаются американских технологий, которые могут быть использованы для конечных военных целей.

В московском офисе Microsoft отказались комментировать ситуацию. Как сообщает ТАСС, университет не входит ни в один из американских черных списков.

Депутат Госдумы «единоросс» Олег Морозов считает, что МГТУ имени Баумана стал очередной жертвой санкционной войны, которая, по его мнению, объявлена России. Морозов рассчитывает, что в МГТУ имени Баумана найдут наиболее эффективный и наименее болезненный выход из этой ситуации.